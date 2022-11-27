السعودية تقفد خدمات نجمها سلمان الفرج في المونديال

انتهت مسيرة قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج في كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب الأرجنتيني.



وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1، الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في ستاد لوسيل.



وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد مغادرة الفرج لمعكسر الأخضر بالدوحة.



وجاء في البيان المقتضب الذي نشره الحساب الرسمي للإتحاد السعودي على تويتر "سمح المدير الفني للمنتخب الوطني للاعب سلمان الفرج بمغادرة المعسكر".



وأوضح أن هذا القرار جاء "بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرة الفرج على اللعب فيما تبقى من كأس العالم FIFA قطر 2022، إذ يحتاج لبرنامج علاجي".