مدرب البرازيل: نيمار لعب أمام صربيا مصابا دون علمنا

أكد تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن النجم نيمار دا سيلفا، شارك مصابا بدون علمه، في لقاء صربيا الأخير الذي حسمه السليساو (2-0)، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم "قطر 2022".



وقال تيتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة سويسرا المقبلة، ردا على سؤال مراسل : "نيمار كان مصابا قبل لقاء صربيا ولم أكن على علم بهذا الأمر، أكرر لم يكن لدي أدنى علم أنه مصاب".



وأضاف: "المعلومة وصلتني أثناء المباراة، أخبرنا أنه يشعر بألم ولكن حاول أن يتجاوز هذا الألم كي يلعب، كان الألم في كاحله، لقد لعب 11 دقيقة بشكل جيد، لكن كان هناك خطأ قوي ضده واتضح بعده أنه مصاب".



وعن مواجهة سويسرا غدا الإثنين، قال تيتي: "وضعنا تشكيلة لقاء الغد، لكن لا أستطيع توضيح هذه التفاصيل، أعتقد أنه في إطار كرة القدم علينا أن نكون إستراتيجيين في تخطيطنا، فينيسيوس موجود في نفس مركز نيمار وقادر على المشاركة".



وتابع: "نحن منتخب لديه تاريخ وفلسفة في لعب كرة القدم وعندما نشعر أن هناك ضغطا يمارس علينا لا نغير من طريقة لعبنا، لأنه حتى تحت الضغط يجب أن نؤدي بالشكل المعهود وبالتالي لن أغير من مراكز اللاعبين".



وأردف تيتي: "أعتبر أنني أخطأت في حالة دانيلو، كان يجب أن نوفر البديل، دانيلو ونيمار رائعان ويقدمان تضحيات من أجل الفريق، ما أعرفه أنهما سيلعبان في كأس العالم".



واستدرك: "طبيا لا أستطيع التحدث في التفاصيل الخاصة بموعد عودة نيمار ودانيلو، لدينا قائمة من 26 لاعبا يجب أن يكونوا مستعدين للعب".



وأتم تيتي تصريحاته، قائلا: "البرازيل تعتمد كليا على جميع المواهب ومن ضمنها نيمار وكذلك القدرات البدنية والكروية لدى الفريق، علينا التركيز في تداول الخطأ، أحيانا يكون هناك تركيز على لاعب بعينه وهذا الواقع علينا أن نوقفه".