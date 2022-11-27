وحدة "عرين الأسود" السيبرانية تعلن اختراقها لآلاف المواقع "الاسرائيلية" المعروفة

أعلن الشباب الفلسطينيون عن تأسيس (وحدة عرين الأسود السايبرانية) و التي نجحت في اختراق المواقع الصهيونية ، و أثارت الحيرة والرعب لدى المستوطنين الصهاينة.

وتبنت هذه الوحدة هذا الاختراق للآلاف من مواقع الخدمات العامة "الإسرائيلية" المعروفة.

و قد أعلنت وحدة عرين الأسود السايبرانية في 19 تشرين الأول عن تأسيسها بعد اختراق لأكثر من ألفي موقع من المواقع "الإسرائيلية" بناءً على الوثائق التي تم نشرها في قناة التليجرام الخاصة بوحدة عرين الأسود telegram ID /cyberareen/.

و أكدت الوحدة أن هذه المساعي هي جهود اولية للإعلان عن قوات عرين الأسود السايبرانية .

و لفتت الى أن شعار (سنرى من سيحاصر من) شعار قامت الوحدة بعرضه في البيانات المبثوثة في المواقع السايبرانية.

و بينت الوحدة أن المستوطنين الصهاينة أبدوا قلقهم البالغ إزاء تداعيات هذه الاختراقات في البنى التحتية الإلكترونية، حيث أن الوحدة عثرت على معلومات قيمة في شبكات التواصل الاجتماعي إلا أن الجهات الرسمية للكيان سكتت عنها، ولم تبد أي تعقيب أو تعليق حول تداعيات هذه الخسائر والهجمات.

و شددت على أن جيل المقاومين الفلسطينيين الجدد باكتفائهم الذاتي وإمكانياتهم السايبرانية تعمل على تغيير قواعد مواجهة المقاومة الفلسطينية ضد أعمال الصهاينة اللاإنسانية.

و أشارت الى أنه من المتوقع زيادة اتساع مظاهر الاختراق لمواقع الاحتلال والهجمات الفلسطينية السايبرانية في المستقبل القريب.