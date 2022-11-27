سقوط مقاتلة مصرية أثناء التدريبات.. وهذا ما حصل لطاقمها

أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد التدريبات.

وذكر الجيش المصري في بيان، إنه "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب".

وأوضح البيان أن "عطلًا فنيًا هو الذي أدى لسقوط المقاتلة"، مؤكدًا نجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار في منطقة سقوطها.

كما أشار البيان إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.