الأسير المقدسي أمين شقيرات  يدخل عامه الـ19 في الأسر

دخل الأسير المقدسي أمين شقيرات من بلدة السواحرة/ القدس اليوم الأحد 27/11/2022، عامه الـ19، في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وذلك منذ اعتقاله في الـ27/11/2004.

وذكر نادي الأسير أنّ شقيرات انخرط في النضال ضد الاحتلال منذ انتفاضة عام 1987.

وقبل اعتقاله كان إمامًا وخطيبًا، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الشريعة الإسلامية.

تعرض لمطاردة استمرت لمدة ثلاث سنوات، وعقب اعتقاله واجه تحقيقًا قاسيًا استمر أكثر من 100 يوم، وتعرض للتّعذيب الشّديد.

حكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن المؤبد مرتين وثلاثة أعوام.

خلال سنوات اعتقاله، فقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه، كما أنّ العديد من أفراد عائلته حرموا من زيارته لسنوات.

ونتيجة لظروف الاعتقال القاسية، والتعذيب الذي تعرض له، يُعاني اليوم من عدة مشاكل صحية منها الضغط والسُكري، ومؤخرا ظهر ورم لم يحدد طبيعته على البنكرياس.

يقبع اليوم في سجن "ريمون"، يذكر أنّه متزوج وهو أب لأربعة أبناء.