النسيان لدى كبار السن.. خرف أم اكتئاب؟

يُعاني كبار السن في العادة من النسيان، وعدم تذكر الأشياء البسيطة، والأحداث المهمة.

وقال الدكتور أندرياس هاجيمان إن النسيان لدى كبار السن قد يشير إلى الاكتئاب أيضا، وليس إلى الخرف فقط.

وأوضح أخصائي الطب النفسي والعلاج النفسي الألماني أنه إلى جانب نقص الدافع وفقدان الأمل غالبا ما يعاني كبار السن المصابون بالاكتئاب من قيود معرفية أيضا؛ حيث إنهم يجدون صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء.

وأضاف هاجيمان أنه يمكن التفرقة بين الاكتئاب والخرف في مرحلة الشيخوخة من خلال أن مرضى الاكتئاب لا يعانون من تشوش الذهن؛ حيث يمكنهم على سبيل المثال الإجابة بشكل صحيح عن الأسئلة حول اليوم والوقت، وذلك بخلاف مرضى الخرف.

ونصح باستشارة طبيب نفسي عند ملاحظة أعراض الاكتئاب للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب، بالإضافة إلى ممارسة الهوايات والتواصل الاجتماعي مع الأهل والمعارف والأصدقاء.