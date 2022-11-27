ما هو العرض الذي قدمه نادي النصر السعودي لرونالدو؟

كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، عن العرض الخيالى المقدم من النصر السعودي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق بعد فسخ تعاقده مع ناديه، حيث ترددت الكثير من الأنباء عن اهتمام النصر السعودي بضم رونالدو بعد انتهاء كأس العالم.

وقالت الصحيفة، إن النصر السعودي قدم عرضاً يقرب من 1.2 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا على قائد منتخب البرتغال، للعب في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو يجد نفسه بدون ناد لأول مرة في مسيرته الاحترافية، المهاجم الأسطوري تم فسخ تعاقده مع الشياطين الحمر بعد مقابلة الأسبوع الماضي مع بيرس مورجان.

ويركز رونالدو الآن على قيادة البرتغال للفوز بكأس العالم في قطر، لكن قد لا يحتاج المخضرم إلى مغادرة الشرق الأوسط بعد ذلك، بعد أن تلقى عقدًا ماليًا ضخمًا من نادٍ في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لشبكة CBS ، عرض النصر على رونالدو صفقة مذهلة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 62 مليون جنيه إسترليني، أي مليون و200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا و170 ألف جنيه إسترليني في اليوم.

وإذا قبل رونالدو العرض، فسيضمن ذلك استمراره في اللعب حتى الأربعينيات من عمره، وأجرى النصر بالفعل محادثات "مكثفة" مع ممثلي ace ، والمفاوضات الآن في مرحلة "متقدمة" بعد الاتصال الأولي خلال الصيف.

وأضاف، أن الصفقة ستكتمل بسرعة إذا وافق رونالدو على الشروط المربحة المعروضة، النصر من أنجح الفرق في المملكة العربية السعودية ، حيث يمتلك تسعة ألقاب في الدوري.