صدمة في الإعلام العبري: "إسرائيل" تلقت صفعة مدوية في مونديال قطر 2022

كشفت صحيفة عبرية اليوم الأحد 27/11/2022، عن انزعاج "إسرائيلي" من الكراهية والتجاهل التي تلقاها مراسلو الإعلام العبرية خلال تغطيتهم مونديال قطر 2022.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلاً عن المراسلين، أن العرب لا يحبونهم ولا يريدونهم، وأن كأس العالم في قطر وضع "إسرائيل" أمام حقيقة وواقع مؤلم للغاية للإسرائيليين، وهو الرفض والتجاهل والكراهية وعدم قبولهم في بلد عربي مسلم .

وأضافت :"كل من يزعم أن سكان دول الخليج ليس لديهم عداء تجاه "إسرائيل" فإنهم ينخدعون ويرون حقيقة مختلفة".

وتابعت:" سافر مراسلو القنوات الإسرائيلية متحمسين إلى قطر، ونصبوا الكاميرات، وانتظروا وصول العديد من السكان العرب في الخليج والدول العربية الأخرى، لتمجيد "إسرائيل"، لكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم في وضع الازدراء والتجاهل والسخرية، وكان هناك من قال لهم إنه لا يوجد شيء اسمه "إسرائيل"، هناك فلسطين فقط – ".

واعتبر المراسلون، أن ما جرى صفعة مدوية على الوجه لمن يظن أن السلام في متناول اليد وأن التطبيع مع الدول العربية ليس سوى مسألة وقت، إن سلوك المواطن العربي العادي تجاه "إسرائيل" يشير إلى عداء يزيد عمره عن 70 عامًا، ويشير إلى أن أصل المشكلة لا يزال قائما.