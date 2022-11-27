الدفاع المدني بغزة يوضح حقيقة البلاغ الكاذب الليلة الماضية

أكد الرائد محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة اليوم الأحد 27/11/2022 ,ان طواقم الدفاع المدني تعاملت على محمل الجد مع أي إشارة ورادة لغرفة العمليات ولا يمكن التهاون في تنفذها ولا نستطيع التكهن بأن تكون كاذبة.

وبين بصل البلاغ الذي تقدم الليلة الماضية عن وجود حريق تبين أنه كاذب وتم تقديم المواطن المتصل للنيابة وأخذ إجراء قانوني بحقه، موضحاً ان طواقمنا في جهوزية عالية جداً للتعامل مع إشارات الطوارئ والأحداث.

وأوضح ان تلقى إشارة الحدث تقع مسؤوليتها على المواطن لتجنب تأخر وصول طواقم الإطفاء لمكان الحدث ، داعيا المواطنين عند رؤية أي حريق ان يستدعي الدفاع المدني والتواصل مباشرة مع غرفة العمليات على الرقم المجاني 102 مع إعطاء مواصفات كاملة عن الحدث ومكانه.

وتابع " نقوم بتقديم خدمة الدفاع المدني للمواطنين مجاناً، ولا نتلقى عليها أي أموال ومبادرة المواطنين بالإبلاغ عن أحداث الطوارئ واجب ديني وأخلاقي.

وأشار الى ان سيارات الدفاع المدني الموجودة في قطاع غزة قديمة جداً منذ عام 1994 ولم تُستبدل بالمطلق وصيانتها مؤذية جداً ، ولدنيا 31 سيارة إطفاء موجودة في قطاع غزة متهالكة جداً.

واعتبر ان الحديث عند دخول سيارات إطفاء من الاحتلال مرفوض بالطلق لوجود فيتو "إسرائيلي" بمنع إدخالها للقطاع ، مشيراً الى انه يوجد أربعة "سلالم هيدروليك" في قطاع غزة ثلاثة منها فعالة ولكن ليس بالجودة المطلوبة والرابعة متعطلة وتحتاج لقطع غيار يمنع الاحتلال ادخالها لغزة ومن المفترض تتوفر في كل محافظة.