الرمان يغذى جسمك بمضادات الأكسدة

الرمان من أفضل الفواكه الموسمية خلال موسمى الخريف والشتاء، فهو غنى بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة القوية ، مما يجعله خيارًا صحيًا بشكل لا يصدق لتناول وجبة خفيفة أو إضافة إلى وجبتك، كما يعد الرمان مصدر للبوتاسيوم ، وهو مادة إلكتروليتية مهمة لوظيفة العضلات الصحية بالإضافة إلى فوائده العديدة التى سنوضحها خلال السطور القادمة وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 -تغذي جسمك بمضادات الأكسدة:

مضادات الأكسدة ، التي يمكن العثور عليها في العديد من الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة وحتى بعض المنتجات الحيوانية ، ضرورية لصحتك من نواح كثيرة ويمتلئ منها الرمان، يمكن أن يساعد تضمين مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يعاني منه جسمك بسبب الجذور الحرة، يحتوي الرمان على مركبات ذات نشاط مضاد للأكسدة ، مما قد يساعد في دعم صحتك العامة، يحتوي العصير على فاعلية مضادة للأكسدة أكثر من عصير العنب أو الشاي الأخضر في المتوسط .

2 – صحة العضلات :

الرمان مصدر للبوتاسيوم ، وهو مادة إلكتروليتية مهمة لوظيفة العضلات الصحية، حصة واحدة من 8 أونصات من عصير الرمان تحتوي على قدر من البوتاسيوم مثل الموز العادي.

3- تحسن الأداء أثناء ممارسة الرياضة

إذا كنت ممن يركزون على اللياقة البدنية أو ممارسة الرياضة ، فسيحتاج جسمك إلى ما يكفي من العناصر الغذائية لمساعدتك على تحقيق أهدافك الصحية. بسبب مضادات الأكسدة ، يمكن أن يساعدك الرمان في ذلك.

مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان وعصير الرمان قد تساعد في زيادة التوافر البيولوجي لأكسيد النيتريك من خلال حمايته من الانهيار، يساعد أكسيد النيتريك جسمك في الحصول على الأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها لممارسة الرياضة .

4- مذاق حلو بدون سكر مضاف:

وأخيرًا ، يعتبر الرمان طريقة رائعة لتلبية تلك الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون تناول الكثير من السكر المضاف، من المستحسن أن يحد الناس من تناول السكر المضاف للمساعدة في تقليل مخاطر العديد من النتائج الصحية غير المرغوب فيها، يقدم الرمان طعمًا حلوًا بدون سكر مضاف ، مما يجعله وجبة خفيفة مرضية لأصحاب الحلويات.