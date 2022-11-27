الشيخ عكرمة: الاحتلال يستغل الأعياد لتكثيف الاقتحامات لفرض واقع جديد وعلينا الحذر

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس هيئة العلماء والدعاة، اليوم الأحد 27/11/2022 ، ان الاحتلال "الاسرائيلي" يستغل الاعياد لتكثيف الاقتحامات لفرض واقع جديد وفرض السيطرة على ادارة الأقصى ، مشيراً الى ان هناك محاولات من شرطة الاحتلال لفرض السيادة على المسجد الاقصى فلابد ان نكون حذرين من التحركات والاستفزازات التي لن تعطي اي حق في المسجد الاقصى مهما تمادوا في عدوانهم.

وأكد صبري خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " "في الانتخابات فاز المتطرفون وهذا يؤكد ان الشارع "الإسرائيلي" يعيش التطرف والعنف ، محملاً حكومة الاحتلال اي اعتداء أو مس بالمسجد الاقصى وأي بطش وخاصة بعد ما يتم الترويج له بتولي بن غفير وزارة الامن القومي ، مما يعني انهم يفسدون أكثر فاكثر .

وشدد الشيخ صبري على ضرورة الدفاع عن المسجد الاقصى ، فمن واجب المقدسيين ان يدافعوا عن الاقصى لأنه يمثل جزء من عقديتهم وهو حقهم و قرار رباني وليس قرار من مجلس الأمن ، مؤكدا على حقنا الشرعي في الدفاع عن المسجد الاقصى .

وتابع : " الاحتلال يحاربنا على جميع الجبهات فهو صراع ديني وسياسي وعقائدي ولابد ان نكون حذرين من تصرفات الاحتلال اتجاه المسجد الاقصى والمقدسات .