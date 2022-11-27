جدول مباريات اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد كأس العالم 2022 مونديال قطر، لا تزال بطولة كأس العالم مستمرة، حيث تنطلق اليوم مباريات عدة في البطولة العالمية، إذ من المقرر أن تقام اليوم 4 مباريات بين ثمانية منتخبات، بينهم منتخب المغرب، إذ تبدأ المباراة الأولى بين منتخبي اليابان وكوستاريكا في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت فلسطين والسعودية، من اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، على استاد أحمد بن علي المونديالي، حيث يعلق على المباراة، المعلق الرياضي مشاري القرني، والمعلق الرياضي عامر الخوذيري، والمعلق الرياضي محمد السعدي.

توقيت مباريات اليوم الأحد في كأس العالم 2022

كما تنطلق اليوم الأحد، جدول مباريات اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد كأس العالم 2022 مونديال قطر، مباراة أخرى بين منتخبي بلجيكا والمغرب في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات على استاد الثمامة، إذ يعلق على المباراة المعلق الرياضي سمير اليعقوبي، والمعلق الرياضي هشام فرج، والمعلق الرياضي خليل البلوشي، والمعلق الرياضي جواد بدة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، توقيت مباريات اليوم الأحد في كأس العالم 2022.

مباريات اليوم كأس العالم 2022 تويتر

وفي ثالث، مباريات اليوم كأس العالم 2022 تويتر، يلعب منتخبا كرواتيا وكندا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت فلسطين والسعودية، الثامنة بتوقيت أبو ظبي والدوحة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، على استاد خليفة الدولي، حيث من المقرر أن يعلق على المباراة، المعلق أحمد البلوشي، والمعلق هيكل الصغير، والمعلق خالد الحدي.

-مباريات اليوم :



-اليابان- كوستاريكا 1:00 م



-بلجيكا-المغرب 4:00 م



-كرواتيا- كندا 7:00 م



-اسبانيا- المانيا 10:00 م



-بحال فوز اليابان تتاهل رسمياً ..

-بحال خسارة المانيا تغادر رسميًا.. #كأس_العالم_قطر_2022 🔥🔥👏 pic.twitter.com/uMH2nGJckt — اخبار المونديال | News ™ (@news_q22) November 27, 2022

ما توقيت مباريات اليوم في كأس العالم 2022 مونديال قطر

أما في مباراة القمة، فيبحث عشاق الساحرة المستديرة، ما توقيت مباريات اليوم في كأس العالم 2022 مونديال قطر، عن مباراة إسبانيا ضد ألمانيا والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت فلسطين والسعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 على استاد البيت حيث من المقرر أن يعلق على المباراة، سمير المعيرفي، والمعلق أحمد الطيب، والمعلق الشهير عصام الشوالي، إذ إن أنظار عشاق كرة القدم ستكون شاخصة أمام هذه المباراة القوية، التي ستنطلق في الساعات القادمة، جدول مباريات اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد كأس العالم 2022 مونديال قطر.