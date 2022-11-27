مصر تسجل 250 ألف نسمة زيادة سكانية في 56 يوما

سجلت مصر زيادة سكانية قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما، ليتجاوز عدد سكانها في الداخل 104 ملايين نسمة، حسب إحصاءات حكومية.

أعلن ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.

ولفت بيان الإحصاء إلى أن عدد سكان مصر في الداخل أصبح 104 ملايين و250 ألف نسمة، وفقا لآخر إحصاء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتأتي مصر في المرتبة الأولى عربيا والـ 3 في القارة الأفريقية، بينما تحتل المرتبة رقم 14 عالميا من حيث عدد سكانها.

وتمثل محافظة القاهرة أكثر المحافظات المصرية من حيث الكثافة السكانية، التي وصلت إلى 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ 9.4 مليون نسمة، بينما سجلت محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانا بـ 114.1 ألف نسمة، حسبما جاء في بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.