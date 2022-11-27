بالصور حيوانات وطيور شاركت في توقعات مباريات كأس العالم

استخدمت بعض الحيوانات والطيور في توقع نتائج معظم مباريات كأس العالم لكرة القدم خلال السنوات الماضية و تصادف بضعهم وجاء توقعهم صحيح والبعض الأخر لم يوفق في توقع النتيجة، وبمناسبة عقد مباريات كأس العالم خلال هذه الفترة في قطر، نستعرض في التقرير، أبرز الحيوانات والطيور التي شاركت في التوقعات، وفقاً لما ذكره موقع " express".

الأخطبوط بول

اشتهر الأخطبوط الذى يدعى "بول" بسبب مشاركته في توقع نتيجة مباراة ألمانيا وإسبانيا فى كأس العالم 2010، حيث كان بول مقيمًا في مركز Sea Life Center ، وكان توقعه صحيح بشأن هزيمة ألمانيا في الدور نصف النهائي .

وتوفي بول الأخطبوط في أكتوبر 2010 ، بعد أشهر قليلة من انتهاء البطولة.



الفيل نيللي

اشتهرت نيللي، الفيل التي تعيش في متنزه سيرينجيتي في ألمانيا، بمهاراتها الكروية وقدرتها على التنبؤ بنتائج المباريات، لذلك كان يستعان بها في توقع نتائج مباريات كرة القدم.



البقرة" Sijtje "

نجحت البقرة" Sijtje " في توقع فوز هولندا على كوستاريكا في كأس العالم 2014 وذلك بعد أن اختارت أن تتغذى من دلو الطعام الذى يحمل علم هولندا.





السلحفاة " Cabeção "

توقعت السلحفاة " Cabeção " المقيمة في برايا دو فورتي في البرازيل، نتائج مباريات كأس العالم 2014، حيث توقعت فوز البرازيل على كرواتيا.





الجمل شاهين

وفي عام 2014 ، توقع الجمل شاهين من دبى نتائج مباريات كأس العالم من خلال مضغه العلامة التي تحمل علم الدولة المشاركة في كأس العالم.





البطريق أوشان

توقع البطريق أوشان عند تواجده فى استاد Shinagawa Aqua نتيجة أول مباراة بين اليابان في كأس العالم 2014 ضد ساحل العاج، حيث توقع التعادل ولكن النتيجة جاءت عكس التوقع حيث فاز ساحل العاج بنتيجة 2-1.

استطاعت الطيور التي تعيش في الغابات بالقرب من شروزبري بأمريكا توقع النتائج من خلال اختيارهم لتناول الطعام من الوعاء الذى يحمل علم دولة، ونجحت في توقع نتيجة مباراة قطر والإكوادور التي أقيمت يوم الأحد الماضى ، وكذلك فرنسا ضد أستراليا يوم الثلاثاء، وبلجيكا ضد كندا والنتيجة الوحيدة التي فاتتهم حتى الآن هي مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز ، التي تعادلت فيها الثنائى.



الباندا سهيل

توقع الباندا "سهيل"، نتيجة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم و التي تجمع منتخبي قطر والإكوادور، ورشح "سهيل" منتخب الإكوادور للفوز في المباراة الافتتاحية على حساب نظيره القطري وجاء توقعه صحيح، ويذكر أن الصين أهدت زوجي الباندا لقطر، على هامش استضافتها لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.وأطلق على الدبين اسما "ثريا وسهيل".





