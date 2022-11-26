شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 تغييرات جديدة في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، حيث يعتبر الذهب من أكثر المعادن الثمينة ذات قيمة مرتفعة، وقد كان الذهب دائمًا محور اهتمام المستثمرين في تداول الفوركس أو بورصة الذهب وربما كادخار، سواء كان مجوهرات مصنوعة على شكل حلى ومصوغات أو في شكل ذهب خام، وكذلك يهتم به الأشخاص الذين هم على وشك الزواج.

مما يثير فضول الكثير من الناس ويريدون معرفة أسعار الذهب اليوم في سوريا الأحد 27 نوفمبر 2022 من أجل الشراء أو البيع حسب الحاجة، لهذا السبب نحن في موقع التكية نقدم لكم سعر الذهب اليوم في سوريا لحظة بلحظة “Gold prices Syria” ويتم تحديث الأسعار يوميًا في الوقت الفعلي بناءً على الظروف الاقتصادية في سوريا الحبيبة “SYP” وذلك، لتلبية احتياجات زوار موقعنا.

وحدة الذهب سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 294,857 شراء 294,286

عيار 22 بيع 270,286 شراء 269,762

عيار 21 بيع 258,000 شراء 257,500

عيار 18 بيع 221,143 شراء 220,714

عيار 14 بيع 172,000 شراء 171,667

عيار 12 بيع 147,429 شراء 147,143

الاونصة بيع 9,170,057 شراء 9,152,286

الجنيه الذهب بيع 2,064,000 شراء 2,060,000

الكيلو بيع 294,857,143 شراء 294,285,714

هذه الأسعار من الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق محدثة بتاريخ اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 دون إضافة المصنعية، وقد تختلف سعر مصنعية الذهب في سوريا من محل صاغة لآخر وهو: (أجر الصائغ عن كل جرام من المشغولات الذهبية).

وحدة الذهب ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 141,889 ليرة $56.47 سعر الذهب

عيار 22 130,066 ليرة $51.77

اسعار الذهب عيار 21 124,156 ليرة $49.41

اسعار الذهب عيار 18 106,419 ليرة $42.36

سعر الذهب عيار 14 82,769 ليرة $32.94

سعر الذهب عيار 12 70,945 ليرة $28.24

اسعار أوقية الذهب 4,412,759 ليرة $1,756

اسعار جنيه الذهب 993,249 ليرة $395.32

اسعار كيلو الذهب 141,889,353 ليرة $56,473