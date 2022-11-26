تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
15° - 13°
الجمعة
14° - 14°
السبت
14° - 14°
الأحد
15° - 15°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.42
يورو
3.56
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.83
جنيه إسترليني
4.13
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بعبوة ناسفة محلية الصنع
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:44 م
26 نوفمبر 2022
مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بعبوة ناسفة محلية الصنع
متعلقات
مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري بعبوة شديدة الانفجار شمال جنين
09:10 م
مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة في جنين بعبوة شديدة الانفجار
07:43 م
مقاومون يطلقون النار صوب حاجز "الجلمة" العسكري شمال جنين
04:34 م
إطلاق نار كثيف يستهدف حاجز الجلمة شمال جنين
10:56 م
عاجل