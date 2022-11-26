مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بعبوة ناسفة محلية الصنع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:44 م
26 نوفمبر 2022
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مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال مدينة جنين بعبوة ناسفة محلية الصنع

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