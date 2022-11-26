أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27/11/2022- سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم ال 27/11/2022، جدول محدث يومياً لأخر أسعار جرام الذهب، الكثير منا يهتم بمتابعة اسعار الذهب حيث يعد من أهم السلع التي تؤثر على الأسعار في الأسواق ولما لها من دور هام في الحياة الاقتصادية داخل الدولة، تعرف الآن على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري يومياً من خلال هذا العرض المفصل والذي يتم تحديثه بصفة مستمرة لتوفير كافة البيانات الخاصة بسعر الذهب بكافة العيارات بالإضافة لسعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب كما نوافيكم بالتغيرات التي تحدث لها لحظه بلحظه.

نعرض لكم من خلال هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب لكل من يتابع بشغف سعر جرام الذهب يومياً، من خلال هذا الجدول والذي يتم تحديثه لحظياً حسب أحدث أسعار الذهب، كما يحتوي الجدول على سعر الذهب عيار 18، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 24، وسعر أوقية الذهب وسعر الجنيه الذهب داخل السوق المصرية. سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية

وحدة الذهب

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,629 شراء 1,640

عيار 22 بيع 1,493 شراء 1,503

عيار 21 بيع 1,425 شراء 1,435

عيار 18 بيع 1,221 شراء 1,230

عيار 14 بيع 950 شراء 957

عيار 12 بيع 814 شراء 820

الاونصة بيع 50,649 شراء 51,004

الجنيه الذهب بيع 11,400 شراء 11,480

الكيلو بيع 1,628,571 شراء 1,640,000

هذه أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية الأسعار محدثة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، وقد تختلف اسعار الذهب في جمهورية مصر العربية من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب اليوم في مصر وحدة الذهب جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب

عيار 24 1,388 جنيه $56.47 سعر الذهب

عيار 22 1,272 جنيه $51.77 اسعار الذهب

عيار 21 1,215 جنيه $49.41 اسعار الذهب

عيار 18 1,041 جنيه $42.36 سعر الذهب

عيار 14 809.75 جنيه $32.94 سعر الذهب

عيار 12 694.07 جنيه $28.24 سعر الذهب

عيار 9 520.55 جنيه $21.18 اسعار

أوقية الذهب 43,171 جنيه $1,756 أسعار

جنيه الذهب 9,717 جنيه $395.32 اسعار

كيلو الذهب 1,388,138 جنيه $56,473

نبذة عن معدن الذهب

يعد الذهب أحد أهم الفلزات النفيسة القابلة للسحب والطرق أي يتم تشكيلها بسهولة من خلال صهرها وتشكيلها ويستخدم الذهب في سك العملات المعدنية حول العالم كما يستخدم في صناعة الحلي والزينة وساهم بشكل كبير في التعبير عن كثير من الحضارات من خلال التعبير عن كل حضارة على حدا وإبداعها المستقل في تشكيل الذهب، يلعب الاحتياطي من الذهب في كل دولة دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية حيث يؤثر على السياسات النقدية والذي يؤثر بدوره على أداء الاقتصاد العالمي، وتأتي الصين على قائمة الدول المنتجة للذهب في العالم. العوامل المؤثرة على ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب تشهد أسعار الذهب يومياً تغيرات فمن المحتمل أن يرتفع سعر الذهب في يوم وفي اليوم التالي ينخفض مرة ثانيه ويرجع السبب وراء ذلك أن سعر الذهب يتحدد بناء على عدة عوامل منها اتجاهات المستثمرين وسعر الدولار واحتياطي البنوك المركزية من الذهب وأسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، وهذه العوامل يتحدد على إثرها أسعار الذهب في العالم ليس في مصر فقط. وتأتى اتجاهات المستثمرين في المرتبة الأولى التي تؤثر في أسعار الدهب بشكل كبير، فقد شهدت أسعار الذهب على مدار الأشهر الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعار الذهب ويرجع السبب الرئيسي والأساسي وراء هذا الارتفاع هو اهتمام صناديق الاستثمار بالسلع الأولية والتي يأتي على رأسها المعدن الأصفر، مما أدى إلى قفز أسعار الذهب بفارق كبير جداً، فقد حقق الذهب ارتفاعا تاريخياً لم يشهده من قبل وسط وعود بعودته مرة أخرى . ويأتي سعر الدولار في المرتبة الثانية من العوامل التي تؤثر تأثيراً كبيراً في أسعار الذهب ، فالعلاقة عكسية بين الذهب والدولار، فمع ارتفاع سعر الدولار ينخفض سعر الذهب والعكس صحيح مع انخفاض سعر الدولار يرتفع سعر الذهب وذلك معروف عالميا وبالنسبة لجميع الدول أما بالنسبة لمصر فالوضع يختلف تماماً ففي مصر مع ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر الذهب ومع انخفاض سعر الدولار ينخفض سعر الذهب ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن مصر تستورد الذهب من الخارج بالعملة الخضراء . كما أن العرض والطلب على الذهب أيضاً يعتبر لهم دور كبير في تحديد سعر الذهب ، فمع زيادة الطلب على الذهب وقلة المعروض منه فهذا يؤدى إلى ارتفاع سعر الذهب، ومع انخفاض الطلب على الذهب وكثرة المعروض منه فهذا يتسبب في انخفاض سعر الذهب .

وفي سياق متصل، بارتفاع أسعار الذهب تسببت في ركود كبير في سوق المعدن الأصفر فمنذ ارتفاع سعره وليس هناك إقبال على شرائه، فلم يقوم أحد بشراء الذهب خلال هذه الفترة غير المضطر إلى ذلك كالشباب المقبل على الزواج فهو من يضطر إلى شراء الذهب لخطيبته على الرغم من ارتفاع سعره، أو من يرغب في الاستثمار عن طريق الذهب فيشترى الذهب وينتظر إلى أن يزداد سعره ويقوم ببيعه مرة آخري.

ومن الجدير بالذكر أن الحالة الاقتصادية التي تشهدها مصر هذه الفترة لها دور هي الأخرى في التأثير على سعر الذهب، في تدهور الحالة الاقتصادية بمصر والبدء في جذب المستثمرين من أجل محاولة تحسين الظروف الاقتصادية المصرية أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب، ويمكنكم متابعينا وقرائنا الكرام متابعة موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لمعرفة أحدث سعر للذهب.