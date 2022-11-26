مطار إسطنبول الأكثر ازدحاماً بأوروبا

حلَ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحامًا في عموم أوروبا بمتوسط رحلاته اليومية.

وكشفت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، عبر "تويتر"، أن متوسط رحلات مطار إسطنبول بلغ 1220 يوميا في الفترة بين 18 و24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأوضحت أنه وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)، حل مطار إسطنبول في المركز الأول من حيث الازدحام.

وأظهر التقرير أن مطار لندن هيثرو حل في المركز الثاني بـ1143 رحلة، ومطار باريس شارل ديغول في المركز الثالث بـ1106 رحلات.