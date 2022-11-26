أفضل 10 أطعمة خارقة للتخفيف من آلام المفاصل

يعتبر هشاشة العظام هي مرض تنكسي في المفاصل يتميز بتدهور الغضروف المبطّن داخل المفاصل، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على المفاصل ، وخاصة مفاصل الركبة والفخذ ، مما يؤدي إلى حدوث الألم والتورم والتصلب، هناك نوع شائع آخر من التهاب المفاصل يمكن أن يسبب ألمًا موهنًا أيضًا - التهاب المفاصل الروماتويدي (RA).

التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب في المناعة الذاتية، مما يعني أن جهازك المناعي يطلق مواد كيميائية عن طريق الخطأ لمهاجمة بطانة مفاصلك. في حين أنه يختلف عن التهاب المفاصل الروماتويدي ، يمكن تخفيف الألم الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي من خلال النظام الغذائي أيضًا ، هذه هي الأطعمة الخارقة لتناول المزيد منها لتخفيف آلامك ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

التفاح والقرنبيط والحمضيات

للتخفيف من آلام المفاصل ، لا يمكنك أن تخطئ بملء صحنك بالمزيد من المنتجات "الفواكه والخضروات من الأطعمة القوية الغنية بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب في المفاصل والعضلات" ، كما أنها توفر الألياف لإبقائك ممتلئًا لفترة أطول وتساعد في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم أفضل من الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة.، تناول كوبين على الأقل من الفاكهة وثلاثة أكواب من الخضار يوميًا.

توت ورمان

من بين الفواكه التي تحتوي على أعلى كميات من المركبات النشطة بيولوجيًا ذات التأثيرات المضادة للالتهابات والمسكنات ، التوت الأزرق والتوت والفراولة والرمان أيضًا ، تبين أن بعض أنواع بوليفينول الفاكهة ، بما في ذلك الكيرسيتين وفلافونيدات الحمضيات ، تخفف على وجه التحديد أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ، وفقًا لمجلة الغذاء والوظيفة .

سمك

قد يساعد تناول سمك السلمون والسردين والماكريل والتونة الخفيفة المعلبة أو الأسماك الدهنية الأخرى الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية عدة مرات في الأسبوع في تقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي. تشير الدراسات إلى أن وجود نسبة أعلى من أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى أوميجا 6 يثبط الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

كُركُم

يستخدم الكركم ذو اللون البرتقالي المصفر والذي يستخدم عادة في الكاري وأطعمة جنوب شرق آسيا الأخرى لعلاج آلام المفاصل منذ آلاف السنين، العنصر النشط في التوابل هو الكركمين ، وهو بوليفينول مع خصائص مضادة للالتهابات، والتي تظهر القدرة على تخفيف آلام التهاب المفاصل، وجد تحليل تلوي للدراسات في Journal of Medicinal Food أن تناول حوالي 1000 ملليجرام من الكركمين يوميًا يقلل الألم تمامًا وكذلك الأدوية المسكنة المتوفرة تجاريًا مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك والجلوكوزامين.

كل الحبوب

أحد علامات المرض لدى الأشخاص المصابين بـ RA هو بروتين C التفاعلي (CRP) ، والذي يمكن اكتشافه من خلال اختبار دم بسيط ، تشير المستويات المرتفعة إلى وجود التهاب في جسمك ، مما يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل لكن تناول المزيد من الحبوب الكاملة ، مثل خبز القمح الكامل بنسبة 100٪ ، والكينوا، والأرز البني ، والشوفان ، قد يقلل من مستويات بروتين سي التفاعلي ، كما تقول مؤسسة التهاب المفاصل .

عين الجمل

تدعم دراسة حديثة في Advances in Nutrition الاعتقاد السائد بأن حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو حمض أوميجا 3 الدهني المشتق من النبات ، يقدم فوائد في حماية القلب والمعرفة ، تمامًا كما يفعل زيت السمك. أحد أسباب هذه الفائدة هو التأثير المضاد للالتهابات لـ ALA ، والذي يقلل أيضًا من CRP والتهاب المفاصل في مرضى OA و RA. يعتبر الجوز من أفضل مصادر ALA.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز أحد أفضل الدهون التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي لأنه يمكن أن يساعد في إدارة الكوليسترول ويوفر مضادات الأكسدة المفيدة، تحتوي الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب أيضًا على مركب بوليفينول يسمى أوليوكانثال الذي يعمل مثل الإيبوبروفين في تخفيف الألم ، وفقًا لدراسة في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية .