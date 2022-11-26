انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في مباراة الأرجنتين والمكسيك في مونديال قطر 2022.

ويهتم الجمهور وخاصة عشاق كرة القدم نظراً لإمكانية خروج ميسي ورفاقه من الدور الأول في حال خسارتهم مع المكسيك، وهو ما يعطي أهمية كبيرة لهذه المواجهة..

وفيما يلي أبرز أحداث مباراة الأرجنتين والمكسيك مع ذكر الأرقام الهامة ونشر اللقطات المثيرة.

التغطية المباشرة لمباراة الأرجنتين والمكسيك

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

دق 45+5: فيغا يسدد من خارج منطقة الجزاء كرة بعيدة عن المرمى.

دق 45: أخطر فرص المباراة تأتي من تسديدة فيغا لكن مارتينيز ينقذ الأرجنتين.

دق 40: مارتينيس يخطئ في تحويل الكرة من ضربة رأس إلى المرمى.

دق 34: كرة عرضية من ميسي وأوتشوا يسيطر على الموقف.

الأرجنتين بعيدة عن مستواها ولا تزال عاجزة عن تشكيل الخطورة رغم وصولنا إلى الدقيقة العشرين.

دق 10: المكسيك كادت تباغت الأرجنتين ولكن الكرة العرضية تمر من أمام الجميع دون متابعة.

دق 8: المكسيك تبدأ التقدم للمناطق الهجومية وتحصل على الركنية الأولى التي لم تسفر عن شيء.

الأرجنتين الطرف الأفضل في أول خمس دقائق والمكسيك تعتمد على الهجمات المرتدة.

انطلاق صافرة البداية.