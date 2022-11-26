بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت 26/11/2022، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة، والغاز السام المسيل للدموع، باتجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمالا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشار إلى أن بحرية الاحتلال فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.