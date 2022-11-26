سبب زيادة الإمساك في الشتاء وطريقة سهلة لتجنبه..!

يمكن أن يكون الإمساك في الشتاء حدثًا مفاجئًا لدى الأشخاص الذين لا يعانون منه عادةً، ينشأ بسبب العديد من العوامل مثل التغيير في النظام الغذائي وقلة شرب الماء ونمط الحياة القائم على قلة النشاط البدنى، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تجنب الإمساك في الشتاء، بحسب موقع "Health".

لماذا يحدث الإمساك؟

يمكن أن يكون الإمساك حدثًا مفاجئًا لدى الأشخاص الذين لا يعانون منه عادةً وينشأ بسبب قضايا تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة.

الألياف الغذائية غير الكافية وقلة تناول السوائل بشكل صحيح هما العاملان الرئيسيان اللذان يسببان الإمساك.

يحدث عندما يمتص القولون الكثير من الماء من فضلات الجسم، مما يتسبب في جفاف البراز وصعوبة مروره عبر الجسم وكل شخص لديه حركات أمعاء مختلفة وفقًا لأسلوب حياته.

لماذا ينتشر الإمساك في الشتاء؟

خلال فصل الشتاء، تميل شهية الفرد إلى الزيادة ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام ويمكن أن يساهم بشكل كبير في الإمساك.

أحد الأسباب الرئيسية للإمساك في الشتاء هو تقليل الأنشطة البدنية خلال موسم البرد ، يصبح الناس أكثر خمولًا وهذا يؤدي في المقام الأول إلى تغييرات في نمط حياة الفرد.

يمكن أن يؤدي الإمساك إلى انزعاج في البطن وغازات، وهذا يتوقف على شدته قلة النشاط البدني يقلل من تدفق الدم في العضلات مما يؤدي أيضًا إلى الإمساك.

الأسباب الشائعة للإمساك في فصل الشتاء

كمية غير كافية من الماء:

خلال فصل الشتاء، لا يصاب الجسم بالجفاف بسهولة ولا يحتاج إلى الماء ليبرد نفسه كما هو الحال في الصيف لكن مع ذلك ، يحتاج المرء إلى كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

يعد البقاء رطبًا جزءًا مهمًا من الخطة لتحريك المعدة مرة أخرى. الماء ضروري لعملية الهضم. يحافظ على حركة الطعام عبر الأمعاء ، ويحافظ أيضًا على نعومة ومرونة الأمعاء.

عدم وجود ألياف كافية في النظام الغذائي:

الشتاء هو الوقت الذي يتوق فيه الناس عادةً إلى الأطعمة المريحة بدلاً من الأطعمة الصحية الغنية بالألياف.

يحدث نقص الألياف عندما لا يستهلك الشخص ما يكفي من الألياف في النظام الغذائي. تعزز الألياف صحة الأمعاء والميكروبيوم ويؤدي نقص الألياف إلى حركات الأمعاء غير المنتظمة والإمساك.

كثرة الاستهلاك العالي للكافيين مثل الشاي والقهوة:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي يمكن أن تسبب الإمساك إذا تم تناولها بشكل متكرر. يجفف الكافيين الجسم ويؤدي إلى حركات الأمعاء غير المنتظمة مسببة الإمساك.

أيضًا، خلال فصل الشتاء ، يميل الناس إلى تناول كميات أقل من الماء مما يؤدي أيضًا إلى الجفاف ، وتزداد فرصة الإصابة بالإمساك.

تناول كميات كبيرة من السكر:

يدور الشتاء حول تقليص ضوء النهار وتغيير أنماط النوم. وخلال هذا الوقت، عادة ما ينغمس الشخص في الحلويات السكرية التي تؤدي إلى مشاكل صحية.

يؤثر استهلاك كمية كبيرة من السكر على الجهاز الهضمي ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

يؤدي الإفراط في تناول الحليب أيضًا إلى الإمساك أحيانًا:

تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب سببًا شائعًا آخر للإمساك لدى بعض الأشخاص. هذا أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من البروتينات الموجودة في حليب البقر.

كيفية منع الإمساك في الشتاء

​1. تناول الطعام بشكل صحيح

بعض نصائح الوقاية من الإمساك لتقليل المشكلة هي تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة لأنها تزود الجسم بجميع العناصر الغذائية الضرورية التي تقلل من مشكلة الإمساك.

يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف لحركات الأمعاء المنتظمة ويجب استشارة أخصائي الرعاية الصحية حول تناول مكملات الألياف.

2. اشرب الماء الساخن أو الفاتر

استهلاك الماء الساخن في الصباح مفيد أيضًا للإمساك حيث يساعد الماء الساخن في إزالة السموم من الجسم.

4. ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد أيضًا في علاج الإمساك ، كما أن التمارين الرياضية تحافظ على دفء الجسم ولياقته.

يمكن علاج الإمساك بسهولة

في معظم الحالات ، يمكن علاج الإمساك بسهولة من خلال تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي. تساعد التمارين المنتظمة أيضًا في منع الإمساك.

تعد القناة الهضمية الصحية أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الأمراض المزمنة والتمثيل الغذائي مثل متلازمة تكيس المبايض والسكري والإمساك والعديد من الأمراض الأخرى.