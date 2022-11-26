بالفيديو مونديال قطر: فرنسا أول المتأهلين إلى الدور الثاني

حقق المنتخب الفرنسي اليوم السبت 26/11/2022، فوزاً على نظيره الدانماركي في مونديال قطر 2022، ليكون أول المتأهلين إلى الدور الثاني من كأس العالم.

وحسم منتخب فرنسا حامل اللقب أولى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022، بعد فوزه على نظيره الدانماركي على ملعب 974 في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، بهدفين لواحد.

وتبقى هناك حظوظ بالنسبة لمنتخب الدنمارك للتأهل من خلال مباراتهم الثالثة التي ستكون ضد أستراليا.

وانتهت مباراة فرنسا والدنمارك بفوز الديوك الفرنسية على منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، وكان مبابي نجم المباراة بعد أن تمكن من تسجيل هدفين لفريقه، الأول في الدقيقة 61، والثاني في الدقيقة 86، في حين سجل للدنمارك أندرياس كريستينسن عن طريق ضربة رأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 68.

وهكذا تصبح فرنسا أولى المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 في كأس العالم قطر 2022، في حين تبقى الحظوظ متساوية في المجموعة الرابعة بين كل من تونس والدنمارك وأستراليا.