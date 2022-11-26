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تفاصيل الخبر
"يديعوت أحرونوت": سماع دوي انفجار في منطقة "هار حوما" في القدس.
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:54 م
26 نوفمبر 2022
"يديعوت أحرونوت": سماع دوي انفجار في منطقة "هار حوما" في القدس.
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