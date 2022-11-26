"معاريف": عطل غير معتاد في حواسيب حركة القطارات في "إسرائيل"

قالت مصادر عبرية، اليوم السبت 26/11/2022، أن عطل غير معتاد حدث في حواسيب سكة القطارات في "إسرائيل"

ووفقاً لصحيفة "معاريف": فإن مجموعة هاكرز تسمى Black Magic اخترقت العديد من مواقع الويب في "إسرائيل" وأفسدت صفحاتهم الرئيسية بإعلاناتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهاكرز نشر بيانات حوالي 5000 إسرائيلي تتضمن تفاصيل شخصية وعناوين وبطاقات هوية.

فيما أعلنت ما تسمى بشركة قطار "إسرائيل"، أنه بسبب الخلل الفني غير المعتاد الذي أصاب الحاسوب المركزي، لن تستأنف حركة القطارات الليلة، وخلال الليل سيتم إجراء فحوصات شاملة على جميع الأنظمة.