وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

توفي اليوم بشكل مفاجئ وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، عن عمر يناهز الـ 64 عاما، ولم يحدد سبب الوفاة حتى اللحظة.

ولد ماكي في الـ 5 من أغسطس عام 1958 ، في قرية نيكراشيفيتشي، في منطقة غرودنو، في بيلاروس.

وتخرج من جامعة مينسك الحكومية للغات الأجنبية، والتحق بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش السوفيتي، مدة 12 عاما، وتقاعد برتبة عقيد.

والتحق بالأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأسترالية، وانضم إلى السلك الدبلوماسي في العام 1993.

وترأس وزارة الخارجية البيلاروسية عام 2012، وشغل قبلها منصب مستشار الرئيس ومديرا لمكتبه منذ العام 2008.

تزوج ماكي مرتين، وكان زواجه الثاني من الممثلة والفنانة فيرا بولياكوفا، وترك خلفه ثلاثة أطفال، ولدين وبنتا.

ووفقا للمتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي جلاز، فإن آخر لقاء دبلوماسي لماكي، كان مع المبعوث الرسولي رئيس أساقفة كنيسة "الملكيين"، أنتي يوزيتش، في الـ 25 من نوفمبر، ناقشا خلالها أسس التعاون بين بيلاروس والكنيسة التابعة لطائفة" الملكيين" في بيلاروس.

وكنيسة "الملكيين" هي الكنيسة التي تجمع بين المعتقدات الكاثوليكية والأرثوذكسية، وكانت في السابق أرثوذكسية الأصول.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تعازي روسيا بوفاة وزير الخارجية البيلاروسي، ووصفت الخبر بالصادم.