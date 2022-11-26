بيرلو: رونالدو مثير للاهتمام.. والإعلام سر تفجير أزمة مانشستر يونايتد

تحدث أندريا بيرلو، المدرب السابق ليوفنتوس، عن أسباب انتقاد كريستيانو رونالدو لنادي مانشستر يونايتد، في مقابلة تلفزيونية قبل كأس العالم قطر 2022.



كان مانشستر يونايتد أعلن، الثلاثاء الماضي، فسخ عقد كريستيانو رونالدو، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.



وقال بيرلو، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "أعتقد أن رونالدو كان ينتظر لفترة طويلة لإجراء تلك المقابلة.. إنه قد أعد كل شيء مسبقًا".



وأضاف: "رونالدو كان دائما لديه ضغوط، وسيظل على هذا الوضع، هذه ليست مشكلة بالنسبة له.. لا أعتقد أن ذلك يضغط على منتخب البرتغال أيضًا، لأنه حتى لو لم يجر تلك المقابلة، فإن وسائل الإعلام كانت ستطرح عليه أسئلة حول مانشستر يونايتد خلال المونديال".



وتابع: "أعتقد أن هذا هو السبب في أنه قرر تفجير تلك القضية عن طريقه، مثل التخلص من أحد الأسنان المذبذبة، والآن سيكون رونالدو أكثر نشاطًا من قبل ذلك".



وواصل: "لقد انسجمت بشكل جيد مع رونالدو في يوفنتوس.. إنه شخصية مثيرة للاهتمام، ومحترف حقيق. أعتقد أنه من المهم إيجاد التوازن الصحيح والتعاطف لكسب احترام لاعب مثل رونالدو".