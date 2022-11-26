مقتل مستوطن ثانٍٍ متأثرا بجراحه في تفجيرات القدس

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى عمليتي التفجير في مدينة القدس إلى 2

وبحسب وسائل الاعلام "الإسرائيلية"، فأن "مستشفى شعاري تسيديك الإسرائيلية"، أعلنت عن مقتل مستوطن ثانٍ كان أصيب بجروح بالغة جراء عملية التفجير التي وقعت على مدخل مدينة القدس قبل يومين متأثرا بجراحه.

بدروها، كشفت القناة 12 العبرية عن صورة واسم المستوطن القتيل الثاني من تفجيرات القدس.

وقالت القناة العبرية تحت بند سمح بالنشر، أن المستوطن هو"تيدسا تشوما 50 عامًا من أصول إثيوبية".

ويوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر 2022، وقع انفجارين في محطتين للحافلات بالقدس المحتلة بفارق ربع ساعة تقريبًا، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 22 آخرين بينهم 3 بحالة خطيرة، وفق الحصيلة النهائية التي أعلنت عنها آنَذاك المصادر الطبية "الإسرائيلية".

يذكر أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، فشلت في التعرف على منفذي عمليتي التفجير في القدس بعد مرور 4 أيام على تنفيذيهما، رغم عمليات التحقيق والبحث التي تشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية"، والتي ترافقها رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى تحسباً لعمليات جديدة.

وفيما يلي صورة للمستوطن القتيل الثاني في تفجيرات القدس، وفقاًَ للقناة 12 العبرية:



