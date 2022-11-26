إصابات بمواجهات مع الاحتلال في جنين

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي رمانة وجبع بمحافظة جنين، كما اعتقلت شاب من بلدة عرابة جنوب غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة وزبوبا والطيبة وعانين غرب جنين، واندلعت مواجهات مع المواطنين وسط قرية رمانة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم ومسجد القرية، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، من بينهم مصلون أثناء تواجدهم داخل المسجد.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق قرية جبع جنوب جنين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أحمد عارضة من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، على حاجز عسكري نصبته عند مفترق قرية عجة.