الأسير هيثم عنتري يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

يدخل الأسير هيثم عنتري (42 عاماً) من نابلس عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك منذ اعتقاله في الـ26 من تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

وتعرض الأسير عنتري للمطاردة لمدة عامين وهو بعمر الـ17 عاماً، وكان قبل اعتقاله مُلتحق في صفوف الشرطة الفلسطينية، واستشهد جزءاً من رفاقه خلال الاجتياحات.

وعقب اعتقاله من محافظة رام الله، واجه تحقيقاً قاسياً استمر لمدة ثلاث شهور ونصف في تحقيق "الجلمة"، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد مدى الحياة، علماً أن عائلته تمكنت من رؤيته بعد خمس سنوات من اعتقاله.

والأسير عنتري حصل على شهادة الثانوية العامة وهو بالأسر، وحصل على شهادة البكالوريوس تخصص دراسات إسرائيلية بتقدير ممتاز، وحصل على شهادة الماجستير في ذات التخصص، والآن هو في الصدد التحضير لرسالة الدكتورة.

فقد الأسير عنتري والدته وهو طفل، وفي الأسر فقد والده وشقيقته وحرمه الاحتلال من وداعهما، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".