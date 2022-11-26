الداخلية تعلن عن أسماء المسافرين غدا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد من الجوازات المصرية وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غد الأحد الموافق 27 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلتين: الأولى، والثانية من كشف المسافرين رقم (2022/39) هنا، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/46)هنــــــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الوزارة، إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى انه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت الوزارة، إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما وأكدت الداخلية، على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، منوهةً أنها "لن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته".