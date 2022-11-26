هل فقدت تونس أملها في التأهل بالمونديال؟

انقاد المنتخب التونسي إلى هزيمة مفاجئة ضد أستراليا بهدف من دون رد، في المباراة التي أقيمت السبت على استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وتجمّد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الرابعة، التي تتصدرها فرنسا وأستراليا برصيد 3 نقاط، وذلك قبل مواجهة "الديوك" ضد الدنمارك، التي ستكون حاسمة في تحديد نسبة حظوظ تونس قي التأهل للدور ثمن النهائي.

وفي حال فوز المنتخب الفرنسي على الدنمارك، سيصبح في رصيده 6 نقاط، حينها يكون المنتخب التونسي مطالبا بالفوز وانتظار خسارة أستراليا ضد الدنمارك، إذ سيكون فارق الأهداف حاسما للفصل بين تونس والدنمارك، من أجل احتلال المركز الثاني.

أما إذا خسرت فرنسا من الدنمارك، فتتصدر الأخيرة المجموعة بـ4 نقاط، حينها يجب على تونس الفوز وانتظار فوز الدنمارك على أستراليا، حتى يحتل "نسور قرطاج" المركز الثاني.

وفي حال تعادلت فرنسا مع الدنمارك، تكون تونس مطالبة بالفوز باللقاء الأخير وانتظار خسارة أستراليا، حتى تمر في المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف الدنمارك التي ستتصدر في هذه الحالة بـ5 نقاط.

ويحتاج منتخب تونس في كل الأحوال، إلى الفوز على فرنسا في الجولة الختامية، حتى تصل إلى 4 نقاط، وعدم فوز أستراليا التي ستتفوق على تونس في كل الحالات، باعتماد المواجهة المباشرة بينهما.