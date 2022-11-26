"سرايا القدس- مجموعات جبع" تعلن استهداف قوات الاحتلال جنوب جنين

أعلنت سرايا القدس-مجموعات جبع التابعة لكتيبة جنين، مساء اليوم السبت26/11/2022، عن استهدافها قوات الاحتلال جنوب مدينة جنين.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" سرايا القدس- مجموعات جبع تتمكن بعون الله وقوته وتوفيقه من استهداف قوات الاحتلال المتمركزة في محيط (مستوطنة ترسله) بالقرب من البلدة بصليات من الرصاص".

وذكرت مصادر صحفية، أن مقاومون فلسطينيون، عصر اليوم اطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" جنوب مدينة جنين

وبينت المصادر الصحفية، أن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون باتجاه قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، دون معرفة خلفيات عملية إطلاق النار، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.