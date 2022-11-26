رافينيا: البرازيل لا تستحق موهبة نيمار

فتح رافينيا، نجم المنتخب البرازيلي، النار على جمهور راقصي السامبا الذين سخروا من إصابة نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، أمام صربيا في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم، بالمباراة التي انتهت (2-0) لصالح الفريق اللاتيني.



وأكدت الفحوصات الطبية، أن نيمار سيغيب عن تشكيلة البرازيل خلال مواجهات دور المجموعات (مباراتي سويسرا والكاميرون) بسبب الإصابة.



ونشر رافينيا صورة لنيمار، عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "مشجعو الأرجنتين يعاملون ميسي مثل الإله.. مشجعو البرتغالي يعاملون رونالدو كملك، بينما الجماهير في البرازيل سعيدون بكسر ساق نيمار".



وأضاف لاعب برشلونة الإسباني: "إن أكبر خطأ في مسيرة نيمار أنه ولد في البرازيل، هذا البلد لا يستحق موهبته".



وكان المنتخب البرازيل تغلب على صربيا في الجولة الأولى من المونديال بهدفين دون رد، أحرزهما ريتشاليسون في الدقائق (62) و(73).