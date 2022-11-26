بث مباشر مباراة السعودية ضد بولندا في الجولة الثانية من كأس العالم 2022 اليوم

بث مباشر مباراة السعودية ضد بولندا في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث ستنطلق اليوم السبت 26-11-2022 في تمام الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت القدس الشريف على ملعب المدينة التعليمية.

وتبث قناة بي ان سبورت ماكس 2 والكأس هذه المواجهة النارية على الهواء مباشرة بدون تعليق أو تشويش مع جودة HD.

وعن تشكيلة منتخب السعودية، فهي على النحو التالي: إذ انه يأتي في حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي. وفي خط الدفاع كل من: سلطان الغانم، عبد الإله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو (سعود عبد الحميد).

اما في خط الوسط، يأتي كل من: محمد البريك، ناصر الدوسري، محمد كنو (عبد الإله المالك)، رياض شراحيلي (عبد الله عطيف)، كما ويأتي في خط الهجوم كل من: سالم الدوسري، صالح الشهري (فراس بريكان).

وكان المنتخب السعودي قد حقق فوزًا على الارجنتين في الجولة الأولى، بهدفين دون مقابل، ويأمل في هذه المواجهة الذي استعد الملايين من المتفرجين لمشاهدتها، لتحقيق الفوز للتأهل للدور 16.

ويشارك في مونديال قطر 32 منتخبًا من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، كما كلف المونديال الدولة المستضيفة قرابة 220 مليار دولار أمريكي، وهي الأعلى في تاريخ البطولة منذ تأسيسها.