صحيفة عبرية: التنسيق الأمني مع "السلطة" يعمل بنجاح في الضفة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن التنسيق مع السلطة الفلسطينية أثمر قبل أيام عن إعادة جثة "الإسرائيلي" الدرزي الذي توفي في حادث سير في جنين.

وقالت "إسرائيل اليوم" العبرية:" أنه بعد سيطرة مقاومين فلسطينيين في جنين على جثمان "الإسرائيلي" الدرزي تيران فرو، الذي توفي في حادث سير بالضفة الغربية الأربعاء الماضي، فقد خطط جيش الاحتلال للعمل بـ"القوة إذا ما تطلب الأمر، لأجل إعادة الجثة".

وقالت الصحيفة العبرية: "رسائل بهذه اللهجة نقلت لأمن السلطة الفلسطينية؛ مفادها أنه في حال لم يعملوا على إعادة الجثة، فإن "إسرائيل" ستعمل"، منوهة إلى أن "السلطة عملت بالفعل، وأعادت الجثة، وكانت هذه هي ذروة جهد "تنسيق أمني" ساعدت فيه محافل دولية أيضا".

ونوهت إلى أن "الادعاء بأن السلطة عملت لأنها خشيت من ثأر الدروز في "إسرائيل"، بدا جديا على خلفية الاحتجاج العالي لأبناء الطائفة، لكن يوجد له سند على الأرض؛ فإذا كان لا بد، فمعقول أكثر أنهم خافوا من مقاطعة اقتصادية".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من تصدر الجهود لإعادة الجثة هو منسق أعمال الحكومة الصهيونية في المناطق، اللواء الدرزي غسان عليان، وقائد "لواء غولاني" ورئيس الإدارة المدنية في الضفة سابقا، وقلة من "الإسرائيليين" يعرفون اليوم الساحة الفلسطينية كما يعرفها هو، وللارتباطات المتفرعة التي يمتلكها، توجد أهمية أمنية كبيرة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "قبضة السلطة في السنة الأخيرة ضعفت جدا في شمال الضفة، ونتيجة لذلك، شددت "إسرائيل" جدا من نشاطها العملياتي في المنطقة؛ ففي كل ليلة تقريبا تتم هناك اعتقالات واجتياحات".