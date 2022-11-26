إبراهيم عيسى يتهمها بـ"مخالفة الشريعة الإسلامية" لمنعها تقديم الخمور خلال كأس العالم قطر

حديث الإعلامي المصري أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغلب على معظم التعليقات طابع الغضب والرفض.

أثار مقدم البرامج المصري إبراهيم عيسى، جدلا جديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد حلقة تناول فيها استضافة قطر لمنافسات كأس العالم ومنع تقديم الكحول في الملاعب.

وفي تعليق له ضمن برنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه على فضائية "القاهرة والناس"، قال عيسى إن "منع الأجانب من شرب الخمور في قطر مخالفة للشريعة الإسلامية".

وأضاف: "فتاوى المذاهب كلها تقول إن من حق أهل الكتاب صناعة الخمر والبيع والشراء وشرب الخمور في الدول الإسلامية، وإن الخليفة عمر بن الخطاب كان يأخذ ضرائب على الخمور".

واستكمل قائلا: "الشريعة الإسلامية تضمن لكل أجنبي على أرض الدوحة الآن أن يشرب خمرا، وما يحدث في قطر ... لا علاقة له بالشريعة وهم يخالفون الشريعة بينما يدعون أنهم متمسكون بالإسلام والقيم".

حديث الإعلامي المصري أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغلب على معظم التعليقات طابع الغضب والرفض لما قاله عيسى.

وعلق كثيرون على كلام الإعلامي المصري بنشر "اقتباسات" لأحاديث نبوية تتحدث عن "حرمة بيع وشرب الخمور".

ورأى آخرون أن كلام عيسى "غير دقيق"، لأن قطر "منعت شرب الكحول في الملاعب فقط، ويتم بيعها وتناولها بشكل طبيعي في الأماكن المخصصة والفنادق