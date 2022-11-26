ستة ملايين أوكراني يواجهون برد الشتاء بلا كهرباء

أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، أن أكثر من 6 ملايين أسرة في بلاده تعاني حاليا من انقطاع مصادر الطاقة، بعد الغارات الروسية الأخيرة.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية:"حتى الآن انقطاع الكهرباء مستمر في أغلب المناطق، عبر البلاد، وكذلك في كييف".

وأشار زيلنسكي إلى أن عدد الأسر التي تعاني انقطاع مصادر الكهرباء، والطاقة، تقلص إلى نحو النصف فقط، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد أن المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف، هي الأكثر تأثرا بانقطاع الكهرباء، والماء، مشيرا إلى أن بعض سكان العاصمة بقوا دون كهرباء أو ماء "لنحو 20 ساعة، وأحيانا 30 ساعة".

وطالب زيلينسكي جميع المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء، والماء قدر الإمكان، للمساعدة في تجاوز الأزمة.