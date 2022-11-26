د. حمدان :التصعيد سيد الموقف إذا لم تستجب الاونروا والإضراب المفتوح ضمن الخيارات

قال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد موظفي الأونروا د. محمود حمدان اليوم السبت 26/11/2022 ، ان الخلاف لازال سيد الموقف بيننا وبين إدارة الوكالة حيث أنها لم تستجب للاتفاقيات والمطالب.

وقال حمدان خلال تصريحات لإذاعة صوت الاقصى ، بدأنا بإجراءاتنا التصعيدية بعد عدم استجابة الأونروا لمطالبنا ، موضحاً ان التصعيد سيد الموقف إذا لم تستجب الوكالة، ولدينا الحق النقابي وكل الخيارات مفتوحة أمامنا حتى الإضراب المفتوح.

وأوضح "لا يمكن أن نقبل أن يبقى الوضع كما هو، فهذه حقوق للموظفين واللاجئين"، مشيراً الى ان هناك ضغوطات كبيرة وتقليصات، ولا يجب أن تستجيب الوكالة لهذه الضغوطات، وعليها أن تحصل على الأموال اللازمة من المانحين بكل الطرق الممكنة.

وبين "لدينا حوالي ٢٠٠٠ موظف بحاجة للتثبيت ولاتزال إدارة الوكالة تماطل، بالإضافة الى ان ٣٥% من دائرة الصحة يعملون على بند البطالة وهذا لن يؤدي لجودة في العمل.