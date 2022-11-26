القائد الخامنئي: الغرب يسعى لإسقاط النظام الإيراني ولن يتمكنوا من ذلك أبدا

قال قائد الثورة الاسلاميّة في إيران القائد علي خامنئي، إن دول الغرب تسعى لإسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أنهم لن ينجحوا في ذلك أبدا.

وأضاف السيد خامنئي، في كلمة له اليوم السبت، "سوف نتصدى لمثيري الشغب ولكن المواجهة الحقيقة هي مواجهة العدو الأساسي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأوضح "معركتنا ليست مع حفنة مشاغبين في الداخل لكنها عالمية"، مؤكدا أن مثيري الشغب سيدفعون ثمن أفعالهم.

وتابع "الأعداء يريدون من الاتفاق النووي منع إيران من إنتاج أسلحة ومسيرات ندافع بها عن أنفسنا عندما يهاجموننا".

واستطرد "وجودنا في العراق وسوريا ولبنان أفشل مشروع أمريكا لضربنا".

وأشار إلى أن "أمريكا لا تلتزم بتعهداتها وهذه هي نتيجة الاتفاق النووي"، موضحا "قالوا لنا لديكم نشاطات نووية يجب أن تقللوها لكي نرفع العقوبات ولكن لم يلتزموا بتعهداتهم".

وأردف "المفاوضات لن تحل مشاكلنا مع الولايات المتحدة".