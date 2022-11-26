موعد مباراة تونس وأستراليا فى كأس العالم 2022 بقطر والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم قطر 2022 بقطر والقنوات الناقلة ، يبحث المواطنون في العالم العربي اليوم السبت 26/11/2022 ، عن موعد مباراة تونس "نسور قرطاج" امام المنتخب البولندي ، وخاصة ان هذه المباراة قد تشكل لهم طوق نجاة وتضمن لهم التأهل للدور الثاني من كأس العالم وخاصة بعد التعادل الذي حققه أمام الدنمارك في المباراة الاولى في كاس العالم قطر 2022 ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم مباراة موعد مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم 2022 بقطر والقنوات الناقلة والتشكيلة.

موعد مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم 2022 بقطر والقنوات الناقلة والتشكيلة

آمال كبيرة تعلقها الجماهير التونسية على حجز منتخب نسور قرطاج بطاقة التأهل، إلى الدور التالي من البطولة بالفوز على استراليا فى اللقاء الذى سيجمع بينهما يوم السبت 26 نوفمبر الجارى فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم المقامة بقطر حاليا.

تصاعدت الآمال بعد التعادل الذى حققه المنتخب التونسى فى مباراة الافتتاح أمام نظيره الدنمارك، بدون أهداف، فى الوقت الذي خسر المنتخب الأسترالى أمام فرنسا بأربعة أهداف لهدف وحيد.

الجميع يترقب المنتخب التونسى فى هذه المباراة لحصد النقاط الثلاث، حتى تضع قدما في الدور القادم في المونديال المقام على أراضٍ عربية للمرة الأولى تاريخيًا، لكن الأمر لن يكون سهلًا في ظل رغبة أستراليا في الحفاظ على حظوظها للاستمرار في كأس العالم، بعدما شهدت الساعات الأخيرة قيام المنتخب الأسترالى بحشد جميع العناصر التى غابت عن مواجهة الافتتاح وشحن لاعبيه نفسيا لتعويض الخسارة الأولى له وبالتالى لن تكون المواجهة سهلة على الاطلاق.

موعد مباراة تونس وأستراليا فى الجولة الثانية من دورى المجموعات لبطولة كأس العالم بقطر 2022

موعد مباراة تونس وأستراليا المقبلة في كأس العالم، يوم 26 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية، في المجموعة الرابعة بكأس العالم قطر 2022

بداية المباراة بين تونس وأستراليا، في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية وقطر، الثانية ظهرًا بتوقيت دولة الإمارات، على ملعب استاد الجنوب.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وأستراليا فى الجولة الثانية من دورى المجموعات لبطولة كاس العالم بقطر 2022

تبث شبكة قنوات بي إن سبورتس، المخصصة لنقل فعاليات كأس العالم 2022، فعاليات اللقاء المرتقب بين تونس وأستراليا في مستهل كأس العالم 2022، كما ستنقل قناة الكأس المباراة أيضًا، بعد حصولها على حقوق البث للمونديال على القناة المشفرة.

ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2022

أصبح ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم كالتالي قبل لقاء تونس وأستراليا في الدور الثاني

المركز الأول: منتخب فرنسا برصيد 3 نقاط

المركز الثاني: منتخب تونس برصيد نقطة واحدة

المركز الثالث: منتخب الدنمارك برصيد نقطة واحدة

المركز الرابع: منتخب أستراليا بدون نقاط

التشكيل المتوقع لمباراة تونس وأستراليا في كأس العالم

تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام أستراليا

• حراسة المرمى: أيمن دحمان

• خط الدفاع: منتصر طالبي - ديلان برون - ياسين مرياح

• خط الوسط: دراجر - إلياس سخيري - عيسي العيدوني - العبدي

• خط الهجوم: بن سلماني - جبالي - يوسف مساكني

تشكيل منتخب أستراليا المتوقع أمام تونس

• حراسة المرمى: ماثيو ريان

• خط الدفاع: أتكينسون، هاري سوتر، رويليس، عزيز بيشيش

• خط الوسط: أرون موي، كاريج جودوين، ماكجري، إرفيني، ماثيو ليكي

• خط الهجوم: ميتشيل دوكي