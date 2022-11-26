الدفاع المدني لـ"فلسطين اليوم": تعاملنا مع تسع حالات طارئة منذ بداية المنخفض بينها حريق وشخص عالق

أعلن المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، صباح اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، عن أبرز المهام التي تعاملت معها الطواقم الميدانية منذ بدء المنخفض الجوي الحالي الذي يضرب البلاد منذ مساء أمس الجمعة.

وقال الرائد بصل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الطواقم الميدانية المنتشرة على مستوى محافظات قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها، تعاملت حتى اللحظة مع تسع حالات طوارئ، ولا تزال تتعامل مع نداءات المواطنين في جميع المناطق.

وأوضح الرائد أن المهمات توزعت بين محاولة سقوط أِشجار تم السيطرة عليها، وإزالة الضرر الواقع على المواطنين خلالها، وشفط للمياه من داخل بعض المنازل وإنقاذ شخص عالق، والتعامل مع سيارة عالقة وسط تجمع المياه، وحريق نشب، مشيراً إلى تجمع مياه الأمطار خلال المنخفض الحالي طبيعي جداً، ويتم السيطرة عليها بسرعة.

وخلال المنخفض الماضي، رصدت كاميرات مواقع إخبارية ونشطاء ومواطنين، غرق بعض الشوارع في قطاع غزة وارتفاع منسوب المياه فيها، وهو ما دفع عدد كبير من المواطنين إلى مهاجمة البلديات بسبب عدم جاهزيتها للتعامل مع المنخفضات الجوية، وسقوط الأمطار

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 2022/11/26، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ووفق الأرصاد، فإن هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.