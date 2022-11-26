أدعية استقبال العام الجديد 2023.. وخير ما يقال في أول أيامه، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أدعية استقال العام الجديد 2023، وخاصة أنه لم يتبقى سوى شهر أو أكثر بقيليل، حيث يبحث الكثير من الناس عن أفضل الادعية التي يتمنون من خلالها أن يكون عامهم الجديد عام خير وبركة زيادة في الرزق والسعادة، وقد زادت مؤخراً نسبة البحث عن أدعية استقبال العام الجديد، ونيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أدعية استقبال العام الجديد 2023.. وخير ما يقال في أول أيامه، ولمعرفة كافة التفاصيل نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

أدعية العام الجديد 2023

ويحب الكثيرون أن يستقبلوا العام الجديد بالدعاء وإرسال أفضل أدعية استقبال العام الجديد لتهنئة أصحابهم وأحبابهم بهذه المناسبة متمنين لهم عامًا جديدًا سعيدًا مليء بالنجاح والسعادة والتوفيق، حيث تعد الأدعية من أفضل العبادات، التي يقوم بها العبد بسؤال خالقه كل ما يتمنى ويحتاج، ولذلك نقدم لكم أفضل الأدعية كما يلي:





أدعية استقبال العام 2023

ونقدم لكم هنا مجموعة من أدعية استقبال العام الجديد والتي يبحث عنها المتابعين باستمرار وهي كما يلي:

"اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا".

"يا رب إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلقي، وفي خُلقي، وفي أهَلْي، وفي محياي، وفي عملي وتقبل حسناتي."

"اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة."

"ربي اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقي، وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عامًا ملئ بالسعادة والفرح".

"يا رب مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة".

خير ما يقال بداية العام 2023

من الأمور المحمودة في بداية العام الجديد تبادل الأدعية للتهنئة والاستبشار بالخير والسعادة وحسن الظن بالله، ومن أجمل أدعية استقبال العام الجديد ما يلي:

- "في بداية هذا العام الجديد، اللهم عام بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى."

- "مع بداية العام الجديد يا رب نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين ومرض وهم وغم واجعله عام مليء بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم."

- "اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره."

دعاء اليوم الأخير في السنة

هناك مجموعة من الأدعية التي يتبادلها الأحباب لاستوداع العام الماضي عند الله واستقبال العام الجديد بالاستبشار بالخير والثقة في الله، ومنها كالتالي:

- "اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عام أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار."

- "اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها."

- "ربي إني استودعتك السنة الجديدة، يا رب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها."

- "نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."

- "اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى وأصلح نفسي واسترني وأكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يأرب العالمين."

- "عام من عمري مضى وعام جديد ابتداء اللهم أنها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت."

أجمل وأفضل أدعية استقبال العام الجديد :

"اللهم إني أنتظر منك فرحًا قريبًا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني."

"يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه وباعد عني شر أيامه."

"ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك أمري فاختر لي ولا تخيرني."

"مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرًا يتعجب له جميع خلقك."

"اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة."

"يا رب أصلح حالي وقربني إليك قرب المحبوب."

"اللهم غيرني لما تحب وابعدني عما تبغض."

"ربي اجعل بداية هذه السنة سعادة ونهايتها خير."

"اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا."

"يا رب إني استودعك أيامي فجملها لي."

"اللهم ارزقنا الصحة والعافية."

"اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لا يمسهما الحزن ولا الضرر."

"يا رب أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء."

"اللهم اجعل السنة الجديدة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات."

"اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق."

"يا رب وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره."

"اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يا رب."

"ربي أعنّي واجعل نهاية جهدي فرح."