موعد مباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة ساعات قليلة تفصلنا على موعد مباراة السعودية وبولندا في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 ، حيث يستعد منتخب السعودية لمواجهة قوية أمام نظيره البولندي اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة في المباراة المصيرية لكاس العالم في قطر 2022 .





موعد مباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

المباراة تقام بين الفريقين على ملعب ستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال ، ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بمعنويات عالية للغاية بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب المنتخب الأرجنتيني العملاق بهدفين مقابل هدف.

فيما كان منتخب بولندا قد سقط في فخ التعادل في أولى مبارياته بدور المجموعات من المونديال، بالتعادل السلبي أمام المكسيك.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، فيما يتواجد منتخب بولندا بالمركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم 2022

اللقاء بين السعودية وبولندا، سيكون في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم 2022

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 2 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

beIN 4K HDR

beIN Sports Connect

beIN Sports HD 5 Max

TOD App - beIN SPORTS





معلق مباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يعلق على مباراة السعودية ضد بولندا كلًامن

beIN Sports HD 2 Max حسن العيدروس

Alkass EXTRA TWO HD سمير المعيرفي

Alkass EXTRA One HD خليل البلوشي

تشكيل بولندا المتوقع لمواجهة السعودية في كأس العالم 2022

وحول إمكانية حصوله هو واللاعبين على بعض الهدايا عقب الفوز على الأرجنتين قال: "لم يحدث على الإطلاق.. أنا واللاعبين لا نفكر في الجوائز، تفكيرنا في مواجهة بولندا فقط"

تشكيلة المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة بولندا في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، علي البولايحي، محمد البريك.

الوسط: عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري.

الهجوم: صالح الشهري.

تشكيلة بولندا المتوقع لمواجهة السعودية في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: بيرسينكي، كيوير، جليك، كاش.

الوسط: كريتشوفياك، زاليفيسكي، سيباستيان تشيمانسكي، بيوتر زيلينسكي، جاكوب كامينسكي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

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