سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 26 نوفمبر 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:25 ص
26 نوفمبر 2022
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

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الدولار في سوريا

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا، اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، استقراراً ملحوظاً في السوق السوداء.

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سعر الدولار في سوريا اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم السبت 26-11-2022، في أسواق العاصمة دمشق، 5480 ليرة للشراء، مقابل 5530 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر الليرة التركية واليورو مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 292 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 297 ليرة سورية.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 5700 ليرة للشراء، و 5757 ليرة للبيع.

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سعر الدولار في صيرفة

واستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة عند 30.300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

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