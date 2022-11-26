فيديوهات صادمة من السعودية ..الأمطار تودي بحياة شخصين

أعلنت السلطات السعودية مقتل شخصين اثنين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على الساحل الغربي للمملكة، إضافة لتعليق الدراسة والرحلات الجوية بجدة، وإغلاق عدد من الطرق والأنفاق في مكة المكرمة.

وقال متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني؛ إنه "سجلت حالتا وفاة حتى الآن"، وذلك في اتصال هاتفي مع قناة "الإخبارية".

وأهاب بـ"الجميع عدم الخروج إلا للضرورة، حتى نرى مستجدات الأرصاد".

فيديو | متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني:



سجلت حالتا وفاة حتى الآن ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة #أمطار_جدة#جدة_الآن#الإخبارية pic.twitter.com/LJ8xVFGroK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2022



وذكرت هيئة الدفاع المدني في منطقة مكة/ أن السلطات حثت الناس في المنطقة التي تضم مدينة جدة على البقاء في منازلهم.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة برياح شديدة، وستكون الرؤية متدنية.

والخميس، تسببت السيول التي شهدتها مدينة جدة غربي السعودية في إغراق عدة طرق رئيسية، وجرف العديد من المركبات.



وفي السياق، قال المتحدث بالمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ إن الحالة المطرية التي تأثرت بهاجدة شديدة الغزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

٣-وسائل الإعلام المحلية والدولية أبرزت خبر #الأمطار

و #الفيضانات في مدينة #جدة وهذا لمن لا يعرف أو لا يتذكر عكس مما كان في الماضي ؟

كنت #كصحفي أخشى الحديث عن #الأضرار في #الممتلكات

و #الأرواح لأن المسؤول كان على (#رأسه_بطحه) ؟

فعلى سبيل المثال تقول #صحيفة_سبق :

(#الكارثة_تتكرر) ؟ pic.twitter.com/8qCvxirHBg — فيصل إدريس (@faisali1958) November 24, 2022

وتابع المتحدث في المركز الوطني للأرصاد: "لا بد من العمل على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية".

وفي سياق متصل، عبر عدد من السعوديين عن غضبهم من الخسائر التي تكبدوها مطالبين بتعوضيات، فيما وجهت انتقادات للسلطات بسبب فشلها في تحسين البنية التحتية الرديئة لمواجهة العواصف الشتوية السنوية.