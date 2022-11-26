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بالفيديو
شاب يؤدي الصلاة تحت تساقط زخات المطر في المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:08 ص
26 نوفمبر 2022
شاب يؤدي الصلاة تحت المطر في المسجد الأقصى المبارك.
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