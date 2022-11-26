من هو هدف مانشستر يونايتد بعد انتهاء حقبة رونالدو؟

يتحرك مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على قدم وساق في أكثر من اتجاه، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويُشار إلى أن رونالدو رحل بعد فسخ التعاقد مع بطل إنجلترا وأوروبا الأسبق، بشكل ودي، على خلفية أزمات بالجملة نشبت بين الطرفين في الأشهر القليلة الماضية.

وفتح رونالدو النار على إدارة مان يونايتد وكذا المدرب الهولندي إيريك تين هاج، منتقدا مشروع ملاك النادي الباحثين عن الربح المادي فقط، حسب قوله.

وذكرت تقارير إعلامية أن مانشستر يونايتد جدد اهتمامه بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما.

وكانت تقارير أشارت إلى أن نابولي كان بصدد عقد صفقة تبادلية مع يونايتد الصيف الماضي، يحصل بموجبها على خدمات رونالدو مع مبلغ مالي، نظير التخلي عن أوسيمين.

لكن مهاجم نيجيريا قال في تصريحات إعلامية:" إنه لا توجد مفاوضات رسمية مع مان يونايتد "حتى الآن".

وبدورها، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نابولي لن يتخلى عن لاعبه بمبلغ أقل من 100 مليون يورو.

وكانت إدارة يونايتد وضعت خطة بديلة حال فشل صفقة أوسيمين، وترصد بعده ضم الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليفربول الفرنسي.

جدير ذكره أنه يحظى ديفيد بمراقبة من الجهاز الفني لمان يونايتد أثناء كأس العالم 2022، حيث يقود بلاده في مجموعة تضم المغرب وكرواتيا وكندا.