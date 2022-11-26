غانا تعتزم الاستغناء عن الدولار الأمريكي عبر شراء النفط بالذهب

تعمل غانا على تطبيق سياسة اقتصادية جديدة لشراء المنتجات النفطية باحتياطي الذهب بدلا من الدولار الأمريكي، مع تواصل ارتقاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة إلى مستويات قياسية.

وقال نائب رئيس غانا محمدو باومييا؛ إن الخطوة تهدف إلى التعامل مع أزمة تقلص احتياطيات العملات الأجنبية، إذ تزايد الطلب على الدولار من قبل مستوردي النفط، مما يضعف العملة المحلية ويزيد من تكاليف المعيشة، وفقا لوكالة رويترز.

وشهدت غانا، التي تنتج الذهب والكاكاو والنفط، انخفاضا حادا في عملتها (السيدي) بأكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، مما يجعلها واحدة من أسوأ العملات أداء في منطقة تعاني من تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وتجاوز تضخم أسعار المستهلكين 37 بالمئة في أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 21 عاما، بحسب رويترز.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية لغانا حوالي 6.6 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر 2022، أي ما يعادل أقل من ثلاثة أشهر من تغطية الواردات.

وفي حال طبقت سياسة المقايضة الجديدة كما هو مخطط لها في الربع الأول من عام 2023، سيتغير ميزان المدفوعات بشكل كبير، ويساعد على حماية العملة المحلية، وفقا للمسؤول الغاني.

وأوضح نائب الرئيس الغاني، أن استخدام الذهب سيمنع سعر الصرف من التأثير بشكل مباشر على أسعار الوقود والكهرباء والمياه.

وأضاف باومييا: "مقايضة الذهب بالنفط تمثل تغييرا هيكليا كبيرا".