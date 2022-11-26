الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وتساقط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 2022-11-26، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: 2022-11-27

يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارداً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .